Quirinale, Meloni: quotazioni di Mattarella alte, non condivido

Per il Quirinale "credo che le quotazioni di Mattarella siano molto alte. Mi pare che in molti la considerino la strada più facile". Ne è convinta Giorgia Meloni, aggiungendo: "Non condivido questa scelta: è già accaduto che un presidente sia dovuto tornare in pista per l'incapacità della politica di trovare una soluzione e forzare le regole di nuovo mi pare brutto". "Draghi? Non credo sia molto interessato al Colle", osserva la leader di FdI.