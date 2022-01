Quirinale, Meloni contro Salvini sul Mattarella bis: "Non voglio crederci"

Ansa

"Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci". Lo ha scritto Giorgia Meloni su twitter. ""Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo - aveva dichiarato il leader della Lega ai giornalisti - allora chiediamo a Mattarella di restare, così la squadra non cambia: Draghi resta a Palazzo Chigi. È la mia posizione".