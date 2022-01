Quirinale, M5s-Pd-Leu: nome condiviso martedì o mercoledì | Salvini: "Spostare Draghi da Palazzo Chigi è pericoloso", ma Letta rilancia

Sono iniziati fuori da Montecitorio i lavori per allestire il seggio speciale "drive in" dove i positivi al Covid potranno recarsi in auto ed esprimere il loro voto per eleggere il Capo dello Stato. Non è escluso che possano anche scendere dall'auto e recarsi nel seggio "mobile" creato sotto alcuni tendoni nella stessa area. A vigilare sulle procedure ci saranno anche segretari d'Aula e funzionari.

Il tutto è possibile grazie a un decreto varato dal governo che consenta ai positivi di spostarsi dalla propria residenza e recarsi nella Capitale, ma con dei limiti ben precisi: lo spostamento è consentito solo per raggiungere il Parlamento e poi fare ritorno nella dimora in cui continueranno a stare in quarantena, non potranno avere contatti se non con le persone che si occupano delle procedure elettorali, per dormire e mangiare dovranno recarsi esclusivamente nei luoghi indicati per la quarantena, inoltre avranno il divieto di utilizzo dei mezzi pubblici, divieto di sosta in luoghi pubblici e obbligo di utilizzo costante, all'aperto e al chiuso, delle mascherine di tipo Ffp2.