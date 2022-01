Quirinale, Letta: "Serve patto politico, il Pd ha un ruolo centrale"

Ansa

Secondo il leader del Pd Enrico Letta, per eleggere il nuovo Capo dello Stato serve "un patto politico" visto che "c'è uno sfasamento tra le forze in Parlamento e le forze politiche del Paese". Il segretario Dem ha ribadito l'importanza del suo partito: "Siamo il 15% ma abbiamo un ruolo centrale". E su Draghi ha spiegato: "Siamo tutti consapevoli del ruolo fondamentale che il premier sta svolgendo, in Italia, in Europa e nel mondo".