Quirinale, Letta: "Il centrodestra sta cercando di dividerci"

Ansa

Il segretario del Pd Enrico Letta commenta le ipotesi avanzate dal centrodestra per l'elezione del presidente della Repubblica. "Abbiamo sempre lavorato per l'unità - ha detto entrando alla Camera -. L'impressione è che abbiano tentato di dividerci, con idee fantasiose con l'obiettivo di dividere e non di trovare una soluzione per il Paese. Mi sto chiedendo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi". Letta ha annunciato che il Pd chiederà al presidente della Camera "anche due o tre votazioni al giorno".