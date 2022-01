Quirinale, Lega: "No ai veti, i nomi del centrodestra sono di spessore"

ansa

A circa un'ora dal risultato ufficiale della seconda votazione per l'elezione del presidente della Repubblica, la Lega controreplica al centrosinistra che chiedeva un "conclave" per scegliere un candidato condiviso. "A differenza di chi cambia idea dopo poche ore, la Lega continua a lavorare con contatti a tutto campo. Restiamo convinti dell'assoluto spessore delle candidature presentate per il Quirinale ed è evidente la differenza tra noi e chi dice 'no' a ripetizione e mette veti", affermano fonti del Carroccio.