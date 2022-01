Quirinale, alle 11 via al terzo scrutinio | "Serve un nome condiviso": Letta propone al centrodestra un conclave

"No a una guerra delle due rose, non serve". Pd, M5S e Leu non rispondono con altri nomi d'area alle candidature di Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio avanzate dal centrodestra. Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, dopo un faccia a faccia che va avanti per quasi due ore, definiscono "un passo in avanti, utile al dialogo" la mossa fatta dai leader del campo "avversario". Ma rilanciano che serve "un nome super partes". E proprio per questo motivo che il segretario dem ha invocato "un conclave per arrivare a una soluzione condivisa".