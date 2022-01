Quirinale, Forza Italia: Berlusconi candidato autorevole, Salvini in linea

Ansa

Le dichiarazioni di Matteo Salvini sul nome di Silvio Berlusconi come candidato del centrodestra al Quirinale "sono in linea con gli impegni presi e l'accordo raggiunto alla riunione dei leader". E' quanto emerge da fonti di Forza Italia. "Non c'è dubbio che il profilo di Berlusconi sia quello più autorevole" e in ogni caso "il centrodestra affronterà l'elezione del presidente della Repubblica unito e con un candidato all'altezza", aggiungono.