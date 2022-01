Quirinale, Conte: "Non si candida seconda carica dello Stato senza condividere"

Ansa

"Secondo il Movimento 5 Stelle non è possibile candidare la seconda carica dello Stato senza previamente discutere, sedersi a un tavolo e condividere una tale candidatura. Siamo a un cortocircuito istituzionale". Lo ha detto Giusppe Conte, riferendosi alla proposta del centrodestra di candidare Elisabetta Casellati. Il leader M5s ha poi sottolineato: "Io non ho fatto incontri non trasparenti, né inciuci. Serve una soluzione super partes".