Quirinale, Conte: "Niente nomi, acceleriamo il dialogo col centrodestra"

ansa

Il M5s ha deciso di non presentare una rosa di nomi per la corsa al Quirinale. "In questo modo acceleriamo il dialogo con il centrodestra con l'impegno di trovare nelle prossime ore una soluzione condivisa. L'Italia non ha tempo da perdere. Non è il momento del muro contro muro", ha dichiarato il presidente del Movimento, Giuseppe Conte.