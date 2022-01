Quirinale, conclusa l'ottava votazione: spoglio in corso

Ansa

E' in corso lo spoglio delle schede per l'elezione del presidente della Repubblica dopo la conclusione, a Montecitorio, dell'ottava votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle Regioni. A condurre le operazioni il presidente della Camera Roberto Fico. L'emiciclo è pieno al massimo della capienza di grandi elettori che contano i voti. Piene anche le tribune.