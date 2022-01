Quirinale, Bruxelles auspica che "l'attuale stabilità dell'Italia prosegua"

Bruxelles osserva con attenzione l'elezione del presidente della Repubblica italiana e si augura che " la situazione attuale di stabilità continui". Lo afferma il commissario europeo per il Bilancio, Johannes Hahn , secondo cui con il governo Draghi "vediamo che ci sono molte rassicurazioni e c'è fiducia che i soldi del Recovery fund siano ben spesi". "Non ho dubbi che gli oltre mille Grandi elettori incaricati siano pienamente consapevoli della posta in gioco", evidenzia Hahn.

Il commissario austriaco spiega che al momento "la ripresa in Italia e l'umore generale nella società sono piuttosto promettenti e luminosi. Auspichiamo che le cose restino così anche in futuro". Questa opinione, prosegue, "è condivisa da tutti in Europa e anche oltre, perché l'Italia è uno dei nostri Stati membri più importanti e tutti sono felici di questi sviluppi positivi".