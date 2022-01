Quirinale, Boschi: Belloni sarebbe un vulnus. A Iv non va bene

Instagram

Eleggere la direttrice dei servizi segreti al Quirinale sarebbe un "vulnus"; Italia viva non voterà Elisabetta Belloni se sarà il nome proposto. Così la capogruppo di Italia viva alla Camera Maria Elena Boschi su La Stampa, dove identifica in Pier Ferdinando Casini una possibile soluzione e non esclude il bis di Sergio Mattarella.