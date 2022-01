Quirinale, Berlusconi rinuncia alla candidatura: faremo proposta all'altezza

Ansa

Silvio Berlusconi rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese, alla candidatura per il Quirinale. E' quanto si apprende dal vertice del Centrodestra. Faremo proposta condivisa del centrodestra all'altezza - è la linea di Berlusconi - in grado di avere il massimo consenso possibile. Agli altri leader della coalizione Forza Italia si presenta con un no a Mario Draghi al Quirinale: deve restare a Palazzo Chigi.