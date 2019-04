Qatar, Conte: da Doha interesse per Italia, ben vengano investimenti

Oltre all'interesse delle aziende italiane per il Qatar "anche l'emiro è interessato agli investimenti in Italia e ciò ci fa piacere, ben vengano gli investitori stranieri". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita a Doha. Il premier ha poi aggiunto che "da Eni a Snam, a Fincantieri e Leonardo, abbiamo aziende leader nel mondo sul know how tecnologico che stanno già lavorando molto proficuamente in questo Paese".