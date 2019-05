Pubblica ammistrazione, 5.220 assunzioni e 4.902 posti a concorso

"Ho appena firmato un decreto per avviare le procedure concorsuali per 4.902 unità e per autorizzare 5.220 assunzioni nelle amministrazioni centrali". Lo ha annunciato il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, sottolineando che ha anche autorizzato "l'utilizzo di oltre 35 milioni di euro per finanziare ulteriori assunzioni e nuove procedure concorsuali".