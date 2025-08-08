Logo Tgcom24
A TEMPO INDETERMINATO

Pubblica amministrazione, Zangrillo: autorizzate 9.300 nuove assunzioni

08 Ago 2025 - 14:47
© Ansa

© Ansa

Via libera a 9.300 nuove assunzioni a tempo indeterminato nella Pubblica amministrazione. E' quanto fa sapere il ministro Paolo Zangrillo spiegando che per il nuovo personale, destinato a 33 amministrazioni, si prevede un onere complessivo di circa 300 milioni di euro. "Un risultato importante - dice il responsabile della Pubblica amministrazione - che consente di contribuire alla riduzione dell'arretrato di fabbisogni e di rispondere in maniera più efficace alle esigenze organizzative delle amministrazioni". 

pubblica amministrazione
zangrillo
assunzioni

