Pubblica amministrazione, Zangrillo: autorizzate 9.300 nuove assunzioni

Via libera a 9.300 nuove assunzioni a tempo indeterminato nella Pubblica amministrazione. E' quanto fa sapere il ministro Paolo Zangrillo spiegando che per il nuovo personale, destinato a 33 amministrazioni, si prevede un onere complessivo di circa 300 milioni di euro. "Un risultato importante - dice il responsabile della Pubblica amministrazione - che consente di contribuire alla riduzione dell'arretrato di fabbisogni e di rispondere in maniera più efficace alle esigenze organizzative delle amministrazioni".
