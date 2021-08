Il Dipartimento per la Funzione pubblica, presieduto dal ministro Renato Brunetta, ha lanciato in via sperimentale "inPa", il portale di reclutamento per accedere ai posti di lavoro nella Pubblica amministrazione. I cittadini potranno caricare i loro curricula mentre entro il 2023, quando sarà a regime, la piattaforma ospiterà anche i bandi dei concorsi ordinari. Nel frattempo, dal prossimo autunno verranno pubblicati gli avvisi di selezione del personale alla realizzazione del Pnrr.