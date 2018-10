Provinciali in Trentino Alto Adige: a Bolzano affluenza cala, sale a Trento

Affluenza alle urne in aumento (+1,23%) in Trentino e in calo (-3,8%) in Alto Adige nelle elezioni provinciali. L'affluenza nella provincia di Bolzano è stata del 73,9%, pari a 282.920 votanti. Il dato definitivo nel 2013, quando le urne erano rimaste aperte fino alle 22, era arrivato al 77,7%, con 289.802 votanti. In Trentino i votanti sono stati invece il 64,05%, ovvero 275.017 su 429.378 aventi diritto.

Bolzano il Comune con l'affluenza più bassa - In questa tornata elettorale la maggiore affluenza al voto è stata registrata nel Comune di Verano con l'86,5 % (cinque anni fa a Rodengo con il 91,1%), mentre la partecipazione più bassa si è avuta a Bolzano con il 64,6%. Il capoluogo era stato fanalino di coda anche nel 2013 con la medesima percentuale.



A Bolzano cala Svp, vola Lega ed ex grillino - Quando sono state scrutinate circa l'89% delle sezioni, la Svp si attesta attorno al 40,8%, ovvero, anche se di poco, oltre l'obiettivo del 40% indicato nei giorni dal governatore Arno Kompatscher. Per il secondo posto è invece in atto un testa e testa. Il Team Koellensperger ha superato la Lega e ora è in seconda posizione con il 15%, mentre la Lega si ferma al 12%.



Lunedì lo scrutinio in Trentino - Solo lunedì mattina è previsto invece lo scrutinio in Trentino, dove l'attuale sottosegretario Maurizio Fugatti vuole portare la Lega al governo e spodestare l'attuale governatore Ugo Rossi, che questa volta corre però solo con il suo Patt. La coalizione autonomista-centrosinistra si è infatti spaccata e il Pd ha messo in campo l'ex senatore Giorgio Tonini.