Province, Salvini a Di Maio: non ho tempo per rispondere a polemiche

Non si placano le tensioni interne al governo, rinverdite da un nuovo scontro "a distanza" tra i due vicepremier. "Mi sto occupando di sicurezza, non ho tempo di rispondere alle polemiche", ha affermato Matteo Salvini, commentando le parole del collega Luigi Di Maio sulle Province e sul sottosegretario Armando Siri. "Con il M5s le Province si aboliscono, non si ricostituiscono", aveva dichiarato il ministro del Lavoro.