Proteste pro-Navalny, Cremlino: "Misure dure della polizia giustificate"

Ansa

Il Cremlino è preoccupato per le manifestazioni non autorizzate dei sostenitori dell'oppositore russo Alexey Navalny, condannato a 2 anni e 8 mesi. Il portavoce di Vladimir Putin ha affermato che "le dure misure della polizia sono giustificate in conformità con la legge". Secondo il Cremlino, inoltre, la sentenza su Navalny non influenzerà in modo significativo la situazione politica in Russia.