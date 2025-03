Lite con giornalista, Prodi: "Ho fatto un errore"  ma le polemiche non si placano

Romano Prodi torna sulla lite con la giornalista di Mediaset sul manifesto di Ventotene e, dopo il nuovo video che lo ritrae mentre le tira una ciocca di capelli, ammette l'errore, dicendo, al contempo, no alle strumentalizzazioni. "Il gesto che ho compiuto appartiene ad una mia gestualità familiare - spiega il prof -. Mi sono reso conto, vedendo le riprese, di aver trasportato quasi meccanicamente quel gesto in un ambito diverso. Ho commesso un errore e di questo mi dispiaccio. Ma è evidente dalle immagini e dall'audio che non ho mai inteso aggredire, né tanto meno intimidire la giornalista". Prodi quindi rivendica "la propria storia e la propria onorabilità" affermando di "non accettare" strumentalizzazioni. "Come se un'intera vita non contasse, come se il futuro non esistesse".