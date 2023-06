Prodi: si conferma l'aumento di autoritarismo del governo

Per Romano Prodi l'autoritarismo del governo è stato ulteriormente confermato dalla decisione di modificare i poteri della Corte dei Conti sul Pnrr, escludendo il "controllo concomitante".

"Per avere una conferma della mia preoccupazione sull'aumento di autoritarismo del governo, è bastato un solo giorno. Il braccio di ferro per limitare il ruolo della Corte dei Conti ne è un'ulteriore prova", ha scritto infatti l'ex presidente del Consiglio in una lettera aperta sul quotidiano La Stampa.