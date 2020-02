Processo penale, Bonafede: "Nessuno stravolgimento delle regole"

Nella riforma del processo penale "non c'è alcuno stravolgimento delle regole, ma un cambiamento nelle cose quotidiane che l'esperienza ci dice che non funzionano". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Avremo in quattro anni tutti e tre gradi di giudizio e risposte certe in tempi celeri", ha aggiunto.