"In caso di condanna ricorreremo in appello perché la riterrei una profonda ingiustizia e un danno non a me, ma al Paese". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una diretta video sui social alla vigilia della sentenza del processo Open Arms. "Sicuramente se mi assolvono vorrà dire che avrò fatto il mio dovere e bye bye alla sinistra. Altrimenti andrò in appello e continuerò a fare il mio lavoro".