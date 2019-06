Procedura Ue, Conte: "Serve da tutti un approccio costruttivo"

Quello con l'Ue per evitare la procedura d'infrazione è "un negoziato molto difficile e complesso", ma "a me interessa che ci sia un approccio costruttivo di tutte le parti che siedono attorno al tavolo". A indicarlo è il premier, Giuseppe Conte, a Bruxelles per il Consiglio europeo, spiegando che "l'interesse dell'Italia è l'interesse dell'Europa", ma "non possiamo mettere in campo qui pubblicamente le misure" possibili sulla trattativa.