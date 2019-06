Procedura d'infrazione Ue, Di Maio: "Dobbiamo essere una squadra"

"I prossimi giorni saranno importanti per le trattative con Bruxelles e dobbiamo essere una squadra". E' l'appello lanciato dal vicepremier Luigi Di Maio all'intero esecutivo in riferimento alla procedura d'infrazione dell'Ue. "Non dobbiamo pensare ogni giorno a cosa scrivere sul giornale, qui serve un lavoro di concerto per scongiurare la procedura e ottenere i margini per abbassare le tasse a fine anno", ha aggiunto.