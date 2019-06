Procedura d’infrazione in arrivo, chi sono i “nemici” dell’Italia?

"Ce lo chiede l'Europa", ma precisamente chi sono i "nemici" dell'Italia che proprio in questi giorni accusano il nostro Paese di aver infranto la regola del debito pubblico? Prova a spiegarlo "Stasera Italia" che fa un identikit di tutti i leader europei che intimano di attivare la procedura d'infrazione per l'Italia.



Da Pier Moscovici, commisario europeo agli affari monetari, al presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. Senza dimenticare il suo vice, Valdis Dombrovskis, e per finire Gunther Oettinger, commissario europeo al bilancio. Il nostro ministro dell'Economia, Giovanni Tria, dovrà "combattere" con questo "squadrone" che non fa sconti a nessuno.