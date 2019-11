Primo ok del Senato al dl Clima, Costa: "Grande orgoglio"

L'aula del Senato ha approvato il dl Clima con 136 voti favorevoli, 93 contrari e due astensioni. E' il primo via libera al provvedimento, che ora passerà alla Camera. "Provo grande orgoglio e soddisfazione per l'approvazione di questo decreto", ha commentato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. Soddisfatto anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: "E' il primo decreto della storia del Paese in materia di clima, non era mai stato fatto prima".