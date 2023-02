Primarie Pd, De Micheli: "Voto online? Manca certezza trasparenza"

Voto online alle primarie Pd? "E' stato deciso a 40 giorni dalle elezioni, non abbiamo la piattaforma, né le regole, nulla, né la certezza della privacy né della trasparenza".

Lo ha detto la deputata e candidata alla segreteria del Pardito Democratico, Paola de Micheli. "Quando vuoi digitalizzare una organizzazione lo devi fare per tempo e con i canoni - ha aggiunto -. Quella richiesta è stata fatta solo per agevolare una candidatura. Nel mio modo di vedere il partito le regole non si devono piegare a proprio piacimento".