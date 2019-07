Presunti fondi russi a Lega, M5s: in Senato non doveva parlare Conte

Dissenso del M5s durante l'intervento al Senato del premier Conte sui presunti finanziamenti russi alla Lega. Dopo aver abbandonato l'Aula durante il discorso del presidente del Consiglio, i 5 Stelle hanno spiegato il loro punto di vista in una nota. "Ribadiamo il nostro rispetto per il presidente Conte ma oggi non era lui a doversi presentare nell'Aula del Senato per rispondere all'informativa sul caso Russia-Lega", si legge.