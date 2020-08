Prestiti Ue, M5s sostiene il fondo Sure: "Non è preludio del Mes"

Il prestito europeo Sure fa parte delle misure che "trovano il sostegno" del Movimento 5 Stelle. Misure che "non preludono ad alcuna possibile apertura sul Mes". Lo spiegano fonti pentastellate nel giorno in cui la commissione Ue ha chiesto ufficialmente l'attivazione del fondo, che porterà all'Italia risorse per 27,4 miliardi.