Prescrizione, Renzi: Iv con il governo, ma non per schifezze

"Siamo a favore del governo, specie se sblocca i cantieri come chiediamo o se farà le cose che ha promesso". Lo afferma al Tg4 il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, aggiungendo: "Ma se ci propongono di votare una schifezza, come la riforma Bonafede sulla prescrizione, noi non possiamo starci, perché viola lo stato di diritto".