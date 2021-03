Prescrizione, penalisti: "Lodo? Restano effetti devastanti"

ansa

"Restiamo in attesa di un testo ma i segnali sono allarmanti". Lo ha detto Gian Domenico Caiazza, il leader degli avvocati penalisti, in protesta contro la riforma Bonafede della prescrizione. "Se la prescrizione continua a essere sospesa dopo la condanna in primo grado - ha aggiunto - il Lodo non risolve il danno più grave: la fissazione dell'Appello resta in balia del tempo, potrebbe arrivare anche dopo 10 anni, non essendoci il rischio della prescrizione".