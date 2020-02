Prescrizione, M5s: "Con noi indietro non si torna"

"Da quando siamo al governo abbiamo dato al Paese la legge anti corruzione, il codice rosso, introdotto carcere per i grandi evasori e lo stop alla prescrizione". Lo scrive su Fb il M5s, concludendo l'intervento con un "indietro non si torna, non con noi", Intanto fonti del ministero della Giustizia spiegano come "la strada dell'emendamento al Milleproroghe sul lodo Conte bis" non sia stata ancora abbandonata.