Prescrizione, Costa (Fi): "O mia proposta in Aula o Consulta"

"Noi non molleremo. Se non ci verrà concesso il diritto di discutere in Aula la nostra proposta blocca-Bonafede entro la fine dell'anno ci rivolgeremo alla Corte Costituzionale". Lo ha detto il deputato e responsabile del Dipartimento Giustizia Fi Enrico Costa, promotore della proposta di legge per bloccare l'entrata in vigore della nuova prescrizione che, in sostanza, la bloccherebbe dopo il primo grado di giudizio.