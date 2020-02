Prescrizione, botta e risposta Faraone (Iv)-Orlando (Pd) su Twitter

"Pensa che vorrei ritornare alla tua legge e tu no, strana la vita". Lo scrive su Twitter il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone, al vicesegretario Pd, Andrea Orlando, in merito alla prescrizione. "Sì lo so - risponde Orlando - ricordo anche all'epoca come ti stava a cuore, ma con l'argomento" secondo cui con il taglio dei tempi del processo la prescrizione non servirà più, "rischi di farla scomparire dal nostro ordinamento".