Premierato, Prodi: "Riforma spazza via il Parlamento, non la voglio"

"Sono l'unico premier che ha voluto la sfiducia del Parlamento, perché credo che sia il centro del Paese.

La riforma del premierato spazza via il Parlamento e non la voglio". Lo ha affermato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. "Se vogliamo stabilità basta una buona legge elettorale - ha proseguito -. Non c'è bisogno di togliere i poteri al presidente della Repubblica".