Popolare di Bari, Di Maio: "Se salvata diventi proprietà dello Stato"

"Se dobbiamo mettere soldi pubblici in una banca per evitare che saltino i conti correnti dei pugliesi, quella banca deve diventare di proprietà dello Stato per creare la banca pubblica per gli investimenti". Lo ha scritto su Facebook Luigi Di Maio, a proposito del caso della Banca Popolare di Bari. "Non faremo come qualcuno in passato con le banche venete, che furono ripulite con i soldi degli italiani e poi furono regalate ad altre banche", ha aggiunto.