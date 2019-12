Popolare di Bari, Conte: "Non tuteleremo i banchieri"

"Non tuteleremo alcun banchiere". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando del commissariamento della Banca Popolare di Bari. "A breve ci sarà la convocazione di un Consiglio dei ministri", ha aggiunto, spiegando che "sull'istituto interverremo attraverso uno strumento nella pancia di Invitalia, Mediocredito Centrale, a cui assicureremo le necessarie risorse per poi, con un fondo interbancario, intervenire per rilanciare la Pop Bari".