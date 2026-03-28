Ponte sullo Stretto, Salvini: "Oggi lo chiamerei Ponte della pace"

Salvini ha aggiunto: "Prima ancora che ci sia il ponte, i giornalisti mi chiedono come lo chiameremo. Ho avuto tantissime suggestioni su santi, su storici illustri, su siciliani importanti, calabresi che hanno lasciato il segno. Uomini accademici. Però, per dare un segnale, in un momento come questo, complicato, per spiegare ai nostri figli perché le guerre contaminano", visto che "i ponti avvicinano, uniscono", "se dovessi decidere oggi lo chiamerei "Ponte della Pace". Ce n'è bisogno, della pace sociale e politica" - ha detto Salvini. Il ministro ha concluso dicendo: "Spero che i lavori partano e nessuno si metta pregiudizialmente di traverso. Ce la metterò tutta perché i cantieri partano".