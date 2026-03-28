Ponte sullo Stretto, Salvini: "Oggi lo chiamerei Ponte della pace"
Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture a Messina per una manifestazione in favore dell'opera: "Ce la metterò tutta perché i cantieri partano"
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Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è intervenuto alla manifestazione in favore del Ponte sullo Stretto, "L'ora del ponte".
"Non è un ponte per il Sud, ma per tutto il mondo" - ha detto il vicepresidente del Consiglio dal palco della manifestazione. "Soprattutto in un momento difficile come questo. Troppe guerre, già speravamo finisse quella in Ucraina", ora "si è unita quella in Medio Oriente".
Salvini ha aggiunto: "Prima ancora che ci sia il ponte, i giornalisti mi chiedono come lo chiameremo. Ho avuto tantissime suggestioni su santi, su storici illustri, su siciliani importanti, calabresi che hanno lasciato il segno. Uomini accademici. Però, per dare un segnale, in un momento come questo, complicato, per spiegare ai nostri figli perché le guerre contaminano", visto che "i ponti avvicinano, uniscono", "se dovessi decidere oggi lo chiamerei "Ponte della Pace". Ce n'è bisogno, della pace sociale e politica" - ha detto Salvini. Il ministro ha concluso dicendo: "Spero che i lavori partano e nessuno si metta pregiudizialmente di traverso. Ce la metterò tutta perché i cantieri partano".