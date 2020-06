Ponte sullo Stretto, Franceschini: "Alta velocità deve arrivare in Sicilia" 

Il ministro del Turismo Dario Franceschini parla del ponte sullo Stretto e dell'opportunità che, tramite esso, l'alta velocità arrivi in Sicilia. "Se il treno dell'alta velocità deve arrivare in Sicilia, in qualche modo deve attraversare 3 km di mare", dice. "In passato il ponte sullo Stretto è stato un oggetto ideologico" ma "poterlo attraversare è la conseguenza di una scelta strategica. Se ne deve assolutamente parlare", aggiunge.