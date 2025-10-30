Ponte sullo Stretto, riunione di governo a Palazzo Chigi

Riunione di governo a Palazzo Chigi sul Ponte sullo Stretto, all'indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei conti che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull'opera. La "riunione d'urgenza" è stata convocata nella serata di mercoledì dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni "per affrontare la questione", come ha spiegato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in un'intervista al Corriere della sera.