Polemica rifiuti, Di Maio: "Gli inceneritori sono una roba vintage"

"Credo che come sempre alla fine tutte le diversità di vedute nel governo si superano. Quando ci vediamo e ci mettiamo al tavolo alla fine si va sempre va avanti". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante una visita a Pomigliano sulle polemiche sulla questione rifiuti in Campania. "Ma oggi parlare di inceneritori - ha aggiunto - è come parlare della cabina telefonica. Qualcuno può essere affascinato dal vintage ma sempre vintage rimane".