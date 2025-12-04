Polemica sulla rassegna Più libri più liberi, Giuli: "Mai assentarsi se non si è d'accordo"

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è intervenuto in merito alla polemica sulla presenza dell'editore Passaggio al bosco (accusato di distribuire testi che glorificano figure e ideologie nazifasciste e antisemite) tra gli espositori di Più Libri Più Liberi. "La posizione che ritengo più ragionevole - ha dichiarato, presenziando alla rassegna - è quella dell'Aie" e "mi piace citare Cacciari. Si può giudicare nel peggiore dei modi o inaccettabile un punto di vista di un editore, quale che esso sia, però la risposta più giusta è non censurare e non assentarsi dal dibattito pubblico. Fosse anche un dibattito che si concretizza in una contestazione, entro i limiti naturalmente dell'ordine e delle regole, e contestare, dibattere, discutere. Ma mai rinunciare alla battaglia".