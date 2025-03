Pnrr, ultimatum del Mit a 58 enti locali: progetti subito o niente fondi

Sul Pnrr arriva l'ultimatum del ministero dei Trasporti a 58 enti locali. 44 Comuni, sette Città metropolitane e sette Regioni sono stati contattati perché diano adeguate rassicurazioni sulle assegnazioni di fondi, che altrimenti avranno una destinazione diversa. Gli enti locali interessati hanno una settimana di tempo per rispondere: in assenza di spiegazioni, i finanziamenti saranno dirottati su altri enti locali in grado di realizzare i progetti entro le scadenze imposte, oppure in un fondo ad hoc per il futuro piano casa. L'annuncio arriva dal ministero che ha concluso un'approfondita verifica sull'andamento dei progetti Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, che punta a riqualificare in modo particolare le periferie).