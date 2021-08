Pnrr, Mattarella: sforzo responsabile per raggiungere traguardi ambiziosi

Ansa

"Gli ambiziosi traguardi che ci siamo prefissati nei piani di rilancio e resilienza non potranno essere raggiunti senza un responsabile sforzo, individuale e collettivo. Quella responsabilità esercitata dai tanti lavoratori italiani che hanno percorso le vie del mondo". E' il messaggio del Presidente Mattarella per il 65esimo anniversario della tragedia di Marcinelle e per la 20esima Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo.