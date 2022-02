Pnrr, Mariastella Gelmini: "La rivoluzione che ci chiede l'Europa passa anche dal digitale"

"La rivoluzione che l'Europa ci chiede attraverso il Pnrr passa anche dal digitale". A parlarne a "Mattino Cinque News" è Mariastella Gelmini, ministra per gli affari regionali e le autonomie: "Ci sono regioni che stanno portando avanti il progetto pilota grazie alle risorse che l'Europa ci ha fornito per potenziare il digitale. Avremo la banda larga e ultra larga dappertutto, il fascicolo sanitario elettronico e il potenziamento dei comuni e degli enti locali sul digitale".

La ministra spiega come il piano nazionale di ripresa e resilienza, Pnrr, non punti solo a una transizione ecologica ma anche digitale con il potenziamento delle banche dati, della capacità di comuni, provincie e regioni di far fronte ai tanti servizi che devono dare. E aggiunge: "Uno dei lavori che siamo portando avanti con il ministro Colao e con le regioni è quello di avere un fascicolo sanitario elettronico uguale per tutti i cittadini italiani".