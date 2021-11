Pnrr, Conte: "Non lasciare soli i sindaci, senza il Sud non si riparte"

IPA

"I sindaci non vanno lasciati soli" nell'utilizzo dei fondi del Pnrr e "credo che Draghi sia consapevole del fatto che senza il Sud non riparte l'Italia". Lo afferma il presidente M5s, Giuseppe Conte, promettendo il proprio impegno per aiutare le città. "Lo scenario attuale - sottolinea - ci dice che ci sono tanti Sud anche al Nord. Se si vuol dare un senso alla missione Pnrr e crescita dobbiamo stare tutti dalla stessa parte della barricata".