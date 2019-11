Plastic tax, Conte: confronto con aziende per misure più efficaci

Con la cosiddetta plastic tax, il governo intende avviare una svolta green, ma allo stesso tempo non vuole che tali misure abbiano un fine punitivo. Per questo, secondo fonti di Palazzo Chigi, Giuseppe Conte intende incontrare le aziende coinvolte e gli esperti del settore per avere un "confronto volto a rendere ancora più efficace e sostenibile la plastic tax, riducendone l'eventuale impatto sul consumatore finale".